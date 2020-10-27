Москва, , 13:27 — REGNUM Москва оказалась лидером среди городов, где жители выступают за чайлдфри — жизнь, не предусматривающую наличие и воспитание детей. К такому выводу пришли авторы социологического опроса, который в октябре провело агентство Zoom Market.

По данным социологов, больше всего бездетных детей, которые не планируют заводить потомство в ближайшие десять лет, проживает в Москве. Следом идёт Екатеринбург, а замыкает тройку лидеров Краснодар.

В пятерку населенных пунктов, где люди не торопятся заводить детей также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург. В конце списка оказались Брянск, Волгоград и Махачкала — они расположились с 20 по 22 места. Среди бездетных респондентов, попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие десять лет. Стоит отметить, что завести детей в течение ближайших десяти лет хотят 78% опрошенных, состоящих в браке, 38% находящихся в отношениях и 47% тех, кто не состоит ни в браке, ни в отношениях, 84% из которых женщины.

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