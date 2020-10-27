Москва, , 13:26 — REGNUM Перечень препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, который в обновленных рекомендациях представил Минздрав РФ, вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«На днях умер главврач крупной 20 больницы в Ростове. Вакцина уже есть и дается врачам. Почему они тогда ее не делают? А если делают, то почему он умер?», — написал Алексей И.

Часть пользователей обратила внимание Минздрава на то, что многие жители России не могут соблюдать данные рекомендации, потому что этих лекарств в аптеках попросту нет.

«Живу в г. Омск, в аптеках лекарств нет. Ни противовирусных, не антибиотиков», — пишет Юлия В.

Другие пользователи отметили о своём недоверии рекомендациям Минздрава.

«Неделю назад я вызвала врача ребёнку с высокой температурой. Дословно — «Ну может ринит. Лечите». Тесты на ковид в Ставрополе не берут. Может, конечно, нам повезло», — поделилась Анна Рон.

Отдельные комментаторы указали на то, что стоимость лекарств за последнее время резко подскочила. Они жалуются на то, что не все могут себе позволить самостоятельно лечиться от COVID-19.

«Лучше бы Минздрав навёл порядок в ценообразования лекарств … Антибиотики против простуды стоили 200 рублей, сейчас 2000 рублей! Кто в состоянии их купить?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Бабушка я».

Напомним, 27 октября Минздрав России в обновленных рекомендациях представил перечень препаратов для профилактики COVID-19. В список лекарств включили еще пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.