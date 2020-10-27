Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области состояние 170 пациентов с COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое. Заболевшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 октября.

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В настоящее время на лечении в стационарах находятся 2 тыс. 197 пациентов, соблюдают режим самоизоляции под медицинским наблюдением — 16 тыс. 638 человек.

ИА REGNUM напоминает, что коечный фонд COVID-госпиталей, принимающих заболевших жителей Ростовской области, был расширен до 3 тыс. мест.