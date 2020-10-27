Невель, Псковская область, , 13:18 — REGNUM В Псковской области 27 октября от последствий коронавирусной инфекции скончалась заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы, врач-инфекционист Валентина Станак.

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Как информирует официальный канал Псковской области в Telegram, о смерти медика сообщила на совещании председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Валентина Станак 12 октября заболела COVID-19, 24 октября её госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией.

«К сожалению, несмотря на все меры интенсивной терапии, спасти врача не удалось. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам и пациентам», — говорится в сообщении канала.

Напомним, за последние сутки в Псковской области выявлено 116 новых случаев заражения. Всего подтвержденных случаев — 7457 за всё время пандемии. К 27 октября выздоровели 4473 человек, скончались 68 человек.

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