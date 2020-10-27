Калуга, , 13:14 — REGNUM Шесть проектов отобрано Агентством стратегических инициатив на региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени» в Калужской области. Победители конкурсного отбора предлагают развивать IT-интеллект, организовать профильные смены для школьников и запустить ночные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Три проекта прошли в финал от Обнинска: здесь предлагают создать распределённый детский технологический парк, провести лагерный сбор актива школьников «АТОМ.Soft Skills 2.0» и открыть центр компетенции и платформы Future Skills по искусственному интеллекту. Информационным технологиям посвящён ещё один проект — «Создание в Калужской области комплексной системы подготовки IT-кадров». Крупный калужский промышленный центр предлагает развивать сеть центров антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами, а в правительстве области предлагают идею ночных сельскохозяйственных ярмарок (идею представил заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Дмитрий Удалов).

Всего на конкурс АСИ от Калужской области поступило 86 перспективных идей по семи направлениям. Финалисты будут защищать свои проекты в ноябре на федеральном форуме в Сочи.