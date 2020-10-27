Махачкала, , 14:06 — REGNUM Бывший глава дагестанского города Избербаш Абдулмеджид Сулейманов, ранее осужденный за незаконное распоряжение муниципальной квартирой, стал фигурантом еще четырех уголовных дел. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается 27 октября на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2017—2018 годах Сулейманов, будучи мэром Избербаша, незаконно бесплатно предоставил четверым местным жителям земельные участки под частное строительство. Этим он причинил бюджету города «существенный ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Избербашский городской суд признал Сулейманова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Установлено, что он в 2017 году безвозмездно передал жительнице Избербаша квартиру стоимостью более 2,1 млн рублей, которая находилось на балансе города.

В рамках расследования новых уголовных дел решается вопрос об избрании Сулейманову меры пресечения.

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