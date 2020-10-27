Москва, , 12:58 — REGNUM Запущено производство второй российской вакцины против коронавируса — «ЭпиВакКорона». Об этом 27 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество».

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По её словам, до конца 2020 года планируется произвести определенные объемы вакцины, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент России Владимир Путин заявил, что вакцина центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение. Центр уже приступил к клиническим испытаниям с участием 40 тыс. человек.

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