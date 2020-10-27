Оренбург, , 12:49 — REGNUM В Оренбургской области ещё три человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Среди них житель Оренбурга 1956 года рождения, а также мужчина и женщина из Оренбургского района, 1956 и 1965 года рождения. Всего в регионе зафиксировано уже 109 летальных исходов от этой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в регионе выявили 16 857 носителей коронавируса. Выписаны по выздоровлению 14 372 человека.