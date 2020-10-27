Симферополь, , 12:48 — REGNUM На 81% сократилось число транспортных средств, которые пересекли автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на территории Республики Крым, за девять месяцев 2020 года. Данные привёл 27 октября на пресс-конференции начальник Крымской таможни генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев.

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«Проследовало 63 915 транспортных средств. Количество перемещенных транспортных средств за девять месяцев 2020 года уменьшилось на 81%», — цитирует Холичева «Крыминформ».

Также таможенная служба зафиксировала резкое, на 78%, снижение числа физических лиц, которые пересекли государственную границу РФ через крымские автомобильные пункты пропуска: если в январе — сентябре 2019 года через эти пункты прошли более 2 млн человек, то за девять месяцев 2020-го — 488 тыс.

Столь резкое сокращение числа пересекающих границу в таможенной службе объясняют введёнными ограничениями из-за коронавируса.