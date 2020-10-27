Москва, , 12:48 — REGNUM Необходимым выяснить, почему медики из различных регионов России обращаются к федеральному центру. Об этом 27 октября завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что неясно, почему обращения медработников идут в федеральному центр, а не к региональным министерствам здравоохранения и губернаторам.

При этом Песков отметил, что в России достаточно возможностей для борьбы с пандемией. «Ситуация в стране гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем в других странах», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая, вызвало обсуждение среди пользователей сети.

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