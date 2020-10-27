Москва, , 12:46 — REGNUM Необходимость ношения масок отпадет после обеспечения населения вакциной от коронавирус. Об этом 27 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество».

Она ответила на вопрос журналистов, всегда ли придется носить маски из-за пандемии. «Я думаю, что нет. Мы найдём способы, чтобы защититься», — сказала глава надзорного ведомства.

Попова добавила, что в России уже есть вакцины, которые смогут защитить население, и потребность в масках отпадет.

Ранее Анна Попова заявила, что для защиты от COVID-19 лучше поставить вакцину, чем переболеть. Он отметила, что последствия заболевания неизвестны до конца.

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