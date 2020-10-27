Омск, , 12:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 191 человека, за весь период — у 15 006. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 октября в областном оперативном штабе.

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Выздоровели 11 055 человек, в том числе 91 — за минувшие сутки.

В Омской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе умерли 410 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в Омской области выявили 190 носителей коронавируса.

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