Ярославль, 27 октября 2020, 12:39 — REGNUM Активисты ОНФ в Ярославской области обратились в областной департамент жилищно-коммунального хозяйства с просьбой устранить повреждения изоляции теплотрасс в Переславле-Залесском, Ярославском и Тутаевском районах. Об этом сообщает официальный сайт ОНФ.
Состояние тепловых сетей «фронтовики» изучали в рамках ежегодной акции «С теплом — труба». Проблемы выявлены в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского. Местный житель Александр Белякин насчитал около 90 участков с поврежденной обшивкой и утеплительным слоем.
Похожие проблемы в поселках Константиновский и Фоминское Тутаевского района. Там на теплотрассах греются кошки. Заботливые жители даже постелили им коврик, чтобы было не слишком горячо. Тяжёлое состояние и у сетей в военном городке у деревни Прохоровское Ярославского района. Котельная отапливает четыре пятиэтажки.
Активисты ОНФ продолжат проверки до 1 ноября и готовы принять жалобы жителей, чтобы довести их до властных структур.