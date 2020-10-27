Ярославль, , 12:39 — REGNUM Активисты ОНФ в Ярославской области обратились в областной департамент жилищно-коммунального хозяйства с просьбой устранить повреждения изоляции теплотрасс в Переславле-Залесском, Ярославском и Тутаевском районах. Об этом сообщает официальный сайт ОНФ.

Теплотрасса Onf.ru

Состояние тепловых сетей «фронтовики» изучали в рамках ежегодной акции «С теплом — труба». Проблемы выявлены в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского. Местный житель Александр Белякин насчитал около 90 участков с поврежденной обшивкой и утеплительным слоем.

«Если у меня дома зимой нормальная температура воздуха, то у моих родителей, например, ощутимо холодно. Котельная современная, хорошая. Все дело в трубах, — рассказал Александр Белякин. — Пару лет назад после моих обращений часть труб закрасили белой краской. Сказали, что это «суперутеплитель корунд». В действительности он не помогает. Простой тест: снежок на голой поверхности и на корунде тает одинаково быстро».

Похожие проблемы в поселках Константиновский и Фоминское Тутаевского района. Там на теплотрассах греются кошки. Заботливые жители даже постелили им коврик, чтобы было не слишком горячо. Тяжёлое состояние и у сетей в военном городке у деревни Прохоровское Ярославского района. Котельная отапливает четыре пятиэтажки.

«В начале года мы просили правительство области ускорить передачу котельной и теплосетей в муниципальную собственность, чтобы содержать их должным образом. Нам ответили, что вопрос находится на контроле органов местного самоуправления. На сегодня он не решен. Сделали отдельный запрос в районную администрацию», — отметил член регионального штаба ОНФ Игорь Ямщиков.

Активисты ОНФ продолжат проверки до 1 ноября и готовы принять жалобы жителей, чтобы довести их до властных структур.