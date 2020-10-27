Варшава, , 12:39 — REGNUM Пресс-секретарь министерства образования Польши Анна Островская обнародовала данные о количестве школьников в республике, которые обучаются дистанционно из-за пандемии. Об этом 27 октября передает Polskie Radio 24.

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«С настоящего момента и до 8 ноября обучение в 4−8 классах базовых школ и во всех классах общеобразовательных школ происходит дистанционно. Этот режим обучения распространяется примерно на 1,8 миллионов учащихся общеобразовательных школ и на около 2 миллиона учеников в базовых школах», — сообщила пресс-секретарь польского Минобра.

Островская также сообщила, что в то же время процесс обучения детей в детских садах и начальных классах школы (1−3 классы) остается без изменений. Этот режим обучения касается почти 1 миллиона 100 тысяч детей 1−3 классов и более 1 миллиона 400 тысяч дошкольников. Такое решение было принято в связи с тем, что дети дошкольного и младшего школьного возрастов меньше подвержены тяжелому течению COVID-19, а также им сложнее даётся учебная программа в удаленном формате.