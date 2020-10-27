Махачкала, , 12:42 — REGNUM Мониторинг организации горячего питания учащихся начальных классов в школах Дагестана выявил проблемы с материально-техническим обеспечением образовательных организаций. В пищеблоках школ также наблюдается нехватка сотрудников, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Дагестанские депутаты вместе с представителями органов власти и надзорных ведомств, а также с родителями проверили в школах обеспечение учащихся первых — четвертых классов горячим питанием. Они оценили качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и другие аспекты.

По словам зампредседателя комитета парламента Дагестана по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Гамидулаха Магомедова, во всех 1444 школах Дагестана организовано бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов из расчета 61 рубль в день на каждого.

Вместе с тем увеличение стоимости питания для одного учащегося с 15 до 61 рубля выявило проблему недостаточного материально-технического и кадрового обеспечения образовательных организаций. Как отмечается, в ряде школ необходимо переоборудовать помещения пищеблоков, обеспечить школы холодильными камерами, электроплитами, мясорубками и т. п. Кроме того, необходимо увеличить количество штатных единиц пищеблоков школ.

На эти цели, как отметил Магомедов, потребуется более 1 млрд рублей. По его словам, в настоящее время необходимые средства закладываются в бюджет Дагестана на 2021 год. При возможности эти расходы будут учтены и при пересмотре республиканского бюджета на 2020 год, добавил парламентарий.

Читайте также: В Дагестане ввели выплаты за питание детей-инвалидов, обучающихся на дому