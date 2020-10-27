Липецк, , 12:35 — REGNUM Девочка 2014 года скончалась дома после того, как у неё в течение нескольких дней держалась высокая температура. По факту гибели ребёнка управление здравоохранения начало проверку, доследственную проверку начало также региональное СУ СКР, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По данным пресс-службы администрации региона, у девочки несколько дней подряд держалась высокая температура, однако за помощью к врачам родители ребёнка не обращались. Лишь 25 октября утром вызвали скорую. В течение 40 минут бригада прибыла на вызов. Девочка уже находилась в тяжёлом состоянии, реанимационные мероприятия не помогли — ребёнок скончался.

Причины смерти ребёнка устанавливает департамент здравоохранения, также этим занимаются следователи Следственного управления.