Великий Новгород, , 12:36 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 81 нового инфицированного коронавирусной инфекцией, что на один случай больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 27 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Новгородской области выявлено 7018 случаев заражения, из них 5209 человек выздоровели, в том числе трое — за последние сутки. При этом по данным оперативного штаба в регионе за все время эпидемии умерли 83 человека, в то время как заместитель министра здравоохранения Новгородской области Ирина Истомина в ходе заседания оперштаба по борьбе с инфекцией 26 октября назвала другую цифру — 89 человек.

Таким образом летальность в области составляет 1,3% от общего числа зарегистрированных случаев заражения. В целом по России этот показатель достиг 1,7%.

Отметим, в последнее время в регионе отмечается умеренный рост числа зараженных, ввиду чего региональные власти ввели дополнительные ограничения. Так, накануне губернатор области Андрей Никитин объявил, что в регионе введён запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также установлен обязательный 5%-ный порог для режима удалённой работы сотрудников предприятий и организаций.

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