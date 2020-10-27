Грозный, , 12:34 — REGNUM За все время пандемии коронавируса Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал помощь продуктами питания свыше 2 млн семей.

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«С 27 марта по сегодняшний день раздал 2 186 366 продуктовых наборов, в том числе в регионах России и в зарубежных странах», — пишет ИА «Грозный-Информ».

Так, между жителями Чечни было распределено 2 046 185 продуктовых наборов, в других российских субъектах — 97 214, за рубежом — 42 967.

Помимо помощи продуктами питания, благотворительный фонд оказал материальную поддержку 53 тыс. семей в Чечне, раздав им более 760 млн рублей наличными. Еще 88 семей стали обладателями нового жилья. Ключи от новых квартир получили 48 семей в городе Аргуне, пять семей — в Курчалоевском районе, 15 — в Грозном и 20 — в Серноводском районе.

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