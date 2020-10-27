Томск, , 12:32 — REGNUM За прошедшие сути в Томской области коронавирус выявили у 190 человек, за весь период — у 11 569. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 октября в областной администрации.

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82 человека выздоровели. Общее число выздоровевших в регионе достигло 7830.

Скончались четыре пациента с коронавирусом. По данным региональной администрации, все умершие — из группы риска по возрасту и сопутствующим тяжёлым заболеваниям. За весь период пандемии в Томской области умерли 116 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в регионе коронавирус был выявлен у 184 человек.

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