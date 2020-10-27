Казань, , 13:41 — REGNUM В Татарии в преддверии традиционного сезона осенних концертов в школах напомнили о запрете на проведение массовых мероприятий. Данные ограничительные меры в республике сохраняются до конца текущего года. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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»Массовые мероприятия запрещены новыми санитарными правилами, которые организуют работу общеобразовательных учреждений всех форм собственности, они вступили в силу в июле этого года», — отметила главный санитарный врач.

Не разрешается также объединение классов и параллелей. В детских садах утренники возможны, но без участия родителей, фотографов и видеооператоров. Мероприятия рассчитаны прежде всего для детей, принимать участие в них могут лишь одна группа и воспитатель.

Под запретом концерты и другие массовые мероприятия для студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 3 августа разрешили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Для этого необходимо было предварительно не менее, чем за 7 дней до проведения мероприятия в письменном виде поставить в известность республиканское управление Роспотребнадзора.

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