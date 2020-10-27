Уфа, , 12:41 — REGNUM Местом проведения церемонии вручения мировой премии в области туризма World Travel Technology Awards может стать Башкирия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещания премьер-министра Башкирии Андрея Назарова и основателя конкурса Грэма Кука.

По словам Назарова, Башкирия является одним из самых крупных субъектов РФ, который обладает огромным человеческим, природным и промышленным потенциалом. В республике существуют традиции гостеприимства и возможности проведения крупнейших международных мероприятий, в том числе и в сфере туризма.

По словам Грэма Кука, в Башкирии работает сильная команда, понимающая современные технологии и тенденции. Идея заключается в том, чтобы сделать столицу республики «новым Давосом, «меккой туризма» и центром притяжения».

Сообщается, что целью премии World Travel Awards является объединение высокотехнологичных проектов и компаний в сфере гостеприимства для цифровизации и модернизации туристической отрасли. Премия была учреждена в 1993 году.

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