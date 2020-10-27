Волгоград, , 12:34 — REGNUM В Волгоградской области 27 октября подтвердили 107 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это очередной суточный «рекорд», превосходящий на два пункта показатель предыдущих суток. Скончались три человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 19 тыс. 525 носителей инфекции. Выздоровели 16 тыс. 854, в том числе 192 выписаны за минувшие сутки. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 4554 человека.

Зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 196 человек.