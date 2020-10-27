Москва, , 12:25 — REGNUM Роскомнадзор зафиксировал рост количества случаев распространения фейков в том числе на площадках YouTube, Instagram и Facebook. Об этом 27 октября говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

«Участились случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации — фейков», — говорится в сообщении.

Так, на YouTube было выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, Instagram — 35, Facebook — 31, Twitter — 22.

Также сообщается, что американские интернет-компании игнорируют обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Twitter и Facebook применяют открытую цензуру против российских СМИ.

Она назвала опасной ситуацию, когда в онлайн-пространстве доминируют западные корпорации и отсутствуют общепринятые правила. В частности, на российские СМИ навешиваются ярлыки, они исключаются из поиска, а аккаунты блокируются и удаляются.

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