Самара, , 12:19 — REGNUM Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 73-летний и 72-летний мужчины, а также 67-летняя и 84-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, а 71-летняя женщина страдала онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего по области скончались 255 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,67 (в России — 1,72, а показатель смертности на 100 тысяч населения в области составил 7,99 (в России — 18,21).

Отмечается, что за сутки в регионе выявили 151 случай заражения коронавирусом, а всего было выявлено 15 297 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 491 человек. Под наблюдением у врачей находятся 112 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 октября в регионе было выявлено 148 случаев заражения коронавирусом.

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