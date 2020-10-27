Село Ачхой-Мартан, Чечня, , 12:14 — REGNUM Перестрелке в Чечне между сотрудниками ОМОН и СОБР предшествовал конфликт, устроенный нетрезвыми силовиками.

«Поводом для драки стал алкоголь. Как отмечает телеграм-канал Baza, зачинщиками драки оказались двое пьяных сотрудников ОМОНа — братья Шамиль и Шамхан Марзабековы. Братья ворвались в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан, где устроили дебош», — пишет Pasmi.ru.

По данным агентства, сотрудник кафе пытался их успокоить, а после безуспешной попытки попросил помощи у своего знакомого — сотрудника СОБРа. Тот прибыл на место в сопровождении двоих коллег, которые, однако, не смогли решить проблему мирным путем. Ссора переросла в поножовщину, а затем пошло в ход огнестрельное оружие.

В результате перестрелки, погибли два человека, один из которых сторож местной школы, пишет «Кавказ Пост». По данным портала, всего в конфликте участвовали свыше десяти человек. Помимо двоих убитых, трое получили ранения средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в кафе «Смайл» в селении Ачхой-Мартан. В настоящее время больница и прилегающая к ней улица оцеплены правоохранителями.

Отметим, что официальных комментариев по поводу случившегося в МВД, Росгвардии и других правоохранительных органах пока нет.

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