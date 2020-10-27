Красногорск, , 12:10 — REGNUM В Московской области устанавливают 159 шлагбаумов на въездах в леса, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Глава комитета Елена Казимир рассказала, что места установки шлагбаумов выбирали лесничества по координатам незаконных свалок бытового и строительного мусора, при этом учитывались обращения граждан. Всего в 2020 году будет установлено 159 преград, 47 уже установлены.

Казимир считает, что шлагбаумы надёжно перекроют въезд в леса тем, кто «не задумывается о том, что такие свалки губят экологию нашего родного края».