Хабаровск, , 12:20 — REGNUM В Хабаровском края уволили директора КГБУ «Фармация» Дениса Улыбышева в ходе заседания оперативного штаба, после того как выяснилось, что в городских аптеках дефицит антибиотиков.

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Кадровое решение принял и. о министра здравоохранения края Евгений Никонов.

Жалобы жителей столицы региона на нехватку сезонных препаратов в аптеках начали поступать ещё на прошлой неделе — в соцсетях активно обсуждалась эта проблема.

Прозвучала она и на заседании оперативного штаба.

И.о. директора «Дальхимфарма» Ирина Гусева сообщила, что в начале ноября завод выпустит огромную партию двух антибиотиков — левофлоксацина и азитромицина. При этом акцентировала, что эти препараты раньше были в наличии на заводе и «Фармации» предлагали их закупить в достаточном количестве.

«Мы сами это предложили, потому что видели ажиотаж и спрос в Новосибирске, Омске, Томске. Приморье тоже их закупало. Обратились к директору «Фармации», делали скидки, но нам сказали, что потребности в этих таблетках нет» — пояснила Гусева.

Евгений Никонов мгновенно отреагировал на эту информацию, пишет DVHAB.ru.

«Мною принято решение об отстранении вас от должности и увольнении. С вами будет расторгнут трудовой договор по статье 278 с сегодняшнего дня», — сказал Никонов Денису Улыбышеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках Бурятии есть дефицит лекарств против гриппа — местные жители закупают препараты про запас, что усугубляет проблему.