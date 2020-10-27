Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM Бесплатное образование было, есть и будет востребованным. Важно грамотно подойти к реализации намеченных планов. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя инициативу Министерства науки и высшего образования РФ об обеспечении выпускников школ бюджетными местами в вузах.

«Бюджетные места в вузах нужны всегда. Бесплатное образование необходимо, однако нужно определиться, в какой отрасли не хватает работников. Необходим чёткий мониторинг, где мы будем иметь дефицит кадров. Горячая тема на сегодняшний день — здравоохранения. Мы ощущаем катастрофическую нехватку кадров. На старте те люди, которые мечтают стать врачами, упираются в платное образование. Это недопустимо. При этом важно не только создать условия для учёбы будущим специалистам, но и хорошо было бы вернуть и распределительную систему выпускников вузов», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время число бюджетных мест в вузах по программам бакалавриата и специалитета составляет 358,8 тысячи. К 2030 году их должно быть более 480 тысяч.