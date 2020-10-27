Уфа, , 12:14 — REGNUM Совещание по созданию в Башкирии Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня состоялось в Уфе. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 октября в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров и ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов подписали соглашение о создании Консорциума вузов Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

В этот Консорциум вошли Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Башкирский государственный университет, а также Уфимский государственный авиационный технический университет.

Задачей Консорциума является объединение усилий, инфраструктурных и кадровых ресурсов по разработке технологий и их внедрения в экономику.

Сообщается, что помимо этого правительство Башкирии и Сколтех подписали соглашение о развитии дальнейшего взаимодействия по другим направлениям совместной работы.

Хабиров поблагодарил коллектив Сколтеха за поддержку региональных инициатив, в том числе по созданию Евразийского научно-образовательного центра, который предполагает создание экосистемы для поддержки и развития талантливых молодых людей в сфере образования и науки, а также реализацию комплексных программ совместно с предприятиями реального сектора экономики.

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