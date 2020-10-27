Курск, , 12:06 — REGNUM Свободное посещение детских садов вводится на территории Курской области с 27 октября. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Роман Старовойт.

«Мне очень много писали родители и просили рассмотреть такую возможность из-за роста заболеваемости COVID-19. Я абсолютно согласен, что это справедливо в текущей эпидемической ситуации — многие живут в большой семье, им нельзя лишний раз рисковать жизнями пожилых родных», — объяснил своё решение глава региона.

Новая мера будет действовать с 27 октября. Плата с родителей будет взиматься за те дни, в которые ребёнок посещал дошкольное учреждение, — для этого родителям потребуется написать заявление, его образец появится на сайте администрации региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе число носителей коронавируса выросло на 117 человек, два пациента с COVID-19 скончались.