Курск, 27 октября 2020, 12:06 — REGNUM Свободное посещение детских садов вводится на территории Курской области с 27 октября. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Роман Старовойт.
Новая мера будет действовать с 27 октября. Плата с родителей будет взиматься за те дни, в которые ребёнок посещал дошкольное учреждение, — для этого родителям потребуется написать заявление, его образец появится на сайте администрации региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе число носителей коронавируса выросло на 117 человек, два пациента с COVID-19 скончались.