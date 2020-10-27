Москва, , 12:21 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос повышения больничных родителям детей до семи лет до 100% средней зарплаты независимо от стажа работы вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Интересно, с чего это у нас есть одна исключительно привилегированная группа населения? Чем например, работавшие пенсионеры 65+, лишившиеся работы из-за антикоронавирусных мер, хуже? А кто-нибудь видел те жалкие остатки льгот, которые остались в регионах у инвалидов 1 группы?», — вопрошает Донцова Е.

Многие граждане предположили, что семьи с детьми могут столкнуться с проблемами, если будут требовать с работодателя выплату больничных в размере средней зарплаты. Пользователи уверены, что работодатели сделают таких работников изгоями.

«Работники с маленькими детьми и так не особо жалуются работодателями, а когда вопрос коснется оплаты им полного заработка за те многочисленные дни их отсутствия, боюсь, такие работники станут изгоями, их просто перестанут брать на работу или будут выгонять всеми возможными и невозможными способами: уговоры, угрозы, штрафы, сокращения. И дело не в том, кто будет оплачивать больничный, работодатель или ФСС, а в том, что в глазах работодателя у работника не остается стимула «выкручиваться» и искать тех, кто посидит с ребенком на время болезни. Мамы будут уходить на больничный и болеть столько, сколько надо, ведь размер заработка не поменяется», — написала «Добрая фея».

Другие указали на то, что данные меры кардинально не изменят положение дел. Комментаторы указали на то, что необходимо повышать общий уровень зарплат для жителей России, иначе такие меры могут оказаться бессмысленными.

«Возможно, что это кому-то и поможет, но не кардинально. Деньги должны выдаваться за труд, а вот с этим у нас и есть самые большие проблемы. Вот недавно, как власть самых небедных граждан пожалела, подняв НДФЛ аж на 2 процента, а уровень необлагаемого дохода так и не установила! Вот совсем невнятная внутренняя политика», — пишет «вон оно как».

Нашлись и те, кто почувствовал себя обделённым в ситуации, когда правительство думает только о родителях с детьми. Они указали на то, что помощь требуется всем жителям России.

«Я все понять не могу, почему все преференции только определённому подклассу людей «с детьми». В 18 лет значит, я отдаю «долг родине», у которой никогда не занимал, за все платили мои родители, а теперь я плачу за постоянные льготы определённой категории людей «с детьми». Когда я взамен что-нибудь получу? Ну да ладно, пойду оплачивать земельный налог, налог на авто, коммуналку и распределять последнюю от ЗП тысячу», — поделился Евгений А.

Напомним, 27 октября президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения больничных родителям детей до семи лет до 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.