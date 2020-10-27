Москва, , 12:05 — REGNUM В России из-за распространения коронавируса с 28 октября вводится всеобщий масочный режим, соответствующее распоряжение Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, а также на парковках и в местах массового пребывания людей.

Главам региона поручено взять на себя контроль эпидситуации в субъекте и в случае необходимости ввести дополнительные ограничения.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала запретить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00 из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее было выявлено 17 347 случаев. Всего в России выявлено 1 547 774 случаев заражения.

Отметим, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о введении с 28 октября на территории Российской Федерации нового ряда мер по борьбе с распространением коронавируса вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети.

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