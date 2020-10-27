Абакан, , 12:03 — REGNUM По состоянию на 27 октября в Хакасии коронавирус выявлен у 6404 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 128 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Также за сутки в Хакасии выздоровели 80 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число выздоровевших — 5001.

Получают лечение 1343 человека, в том числе двое — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в Хакасии подтвердили 123 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике скончались 57 пациентов с COVID-19.

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