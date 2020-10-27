Джакарта, , 12:03 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, за последние 24 часа в стране подтвердили 3520 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 27 октября 2020 года в Индонезии выявлено 396 454 носителя коронавируса.

Согласно источнику, эпидемия за сутки унесла жизни 101 пациента с COVID-19. Таким образом, всего в Индонезии выявлено 13 512 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по правам человека в Индонезии Ясонна Лаоли надеется, что предоставление электронных виз для иностранных граждан, которые намереваются въехать в Индонезию, может помочь восстановлению экономики страны.

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