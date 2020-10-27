Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM Авиакомпании Казахстана, взявшие на борт самолета пассажиров без справок об отсутствии коронавируса, будут привлечены к административной ответственности. Об этом 27 октября заявил главный государственный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

По его словам, с 27 октября все пассажиры, прибывающие в Казахстан, обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса. Однако ряд авиакомпаний приняли на борт 42 человека без справки.

Байгабулов отметил, что все пассажиры без справки направлены на карантин. Он добавил, что минувшей ночью в Казахстан прибыли 1002 человека со справками. Рейсы выполнялись из Египта, Турции и Южной Кореи.