27 октября 2020 | Время чтения 36 мин

Карина Саввина, , 12:57 — REGNUM В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2020 году с января по август родилось на 7,2% младенцев меньше, чем в 2019 году за тот же срок. Среди всех федеральных округов немного хуже обстоят дела только у Сибирского. По увеличению смертности СЗФО находится в середине таблицы: в 2020-м тут уже скончалось на 6,3% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Дети в школьном автобусе Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновники привычно списывают демографические проблемы на «ямы» то 1990-х, то 1940-х. Как бы разумно ни звучали эти аргументы, на дворе 2020 год, а в некоторых регионах все еще предлагают выплачивать пособия по… 50 рублей с малопонятными целями. В этом году Россия уже потеряла 347 тыс. человек, а к концу декабря общая численность населения страны может сократиться на 352,5 тыс. человек. Это вдвое больше прогнозируемых показателей. При этом за 2019 год в России убыло «всего» 32 тыс. человек.

ИА REGNUM обратило внимание на региональные льготы для семей с детьми на Северо-Западе, которые, в теории, должны помочь переломить негативную демографическую тенденцию, согласно указаниям президента Владимира Путина.

Архангельская область

В Архангельской области по итогам 2019 года общая убыль населения составила 7866 человек. Согласно пессимистичному прогнозу, с 2020 по 2036 годы число жителей здесь сократится с 1 131 170 до 910 011 человек, то есть на 19,5%.

С 1 января 2020 года в Архангельской области вдвое увеличили размер регионального материнского капитала — с 50 тыс. до 105 тысяч рублей. На первого ребенка молодые мамы в возрасте от 18 до 25 лет получают 35 тыс. рублей, если родили первого ребенка в 2020 году. Среднедушевой доход семьи при этом должен составлять не более двух прожиточных минимумов. Если жительница региона родила первого ребенка в 2019 году в возрасте от 22 до 24 лет, то может рассчитывать на 30 тыс. рублей.

Многодетные семьи вместо полагающегося им земельного участка могут получит 210 тыс. рублей. Социальные пособия в регионе назначают по закону «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

При рождении третьего или последующих детей каждый месяц семьи в Архангельской области могут получать около 13 тыс. рублей, причем без возрастного ценза — чтобы не опасались совершеннолетия старшего ребенка.

Семьи, где сразу рождаются тройняшки или больше детей, могут рассчитывать на субсидию в 2 млн рублей на улучшение жилищных условий. При седьмом ребенке размер субсидии составит не более 2 млн 76 тыс. рублей.

Семьи с шестью детьми и более могут получить субсидию на покупку машины или микроавтобуса, но не более 1 038 000 рублей. Родители должны быть награждены специальным дипломом «Признательность» или знаком отличия «Материнская слава». «Признательность» от чиновников области получают семьи, «достойно воспитавшие» или «воспитывающие» троих и более детей до достижения восьмилетнего возраста. Вместе с дипломом однократно вручают 10 380 рублей.

На ежемесячное пособие претендуют семьи, где региональный среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В районах Крайнего Севера в месяц платят около 169 рублей, в остальных — 145 рублей. Выплаты прекращаются с 16-летием либо с 18-летием, если ребенок не успел закончить школу. Матерям-одиночкам платят вдвое больше — около 300 рублей в месяц. На 50% пособие увеличивают для детей, родители которых уклоняются от алиментов, а также для детей призывников. Если родитель инвалида не может работать из-за болезни ребенка, каждый месяц он получает 3 тыс. рублей пособия.

Родители или опекуны также могут обратиться за дополнительным ежемесячным пособием при наличии двух и более детей, суммы те же — 169 и 145 рублей соответственно. В районах Крайнего Севера можно заявиться на дополнительное пособие на питание детей до трех лет в размере 424 рублей. В районах, приравненных к Крайнему Северу, платят по 364 рубля.

Если ребенку не хватило места в детском саду или в его населенном пункте детсада вообще нет, то родители могут заявиться на пособие в 2076 рублей ежемесячно.

Взносы за сбор и вывоз мусора семьям с 1−2 детьми компенсируют на 50%, от трех детей и больше — на 100%. На компенсацию также могут претендовать дети, которых воспитывают родители-инвалиды.

В Архангельской области все еще компенсируют многодетным семьям траты на дрова или уголь — дают по 259 рублей в месяц. Многодетным также компенсируют 30% платы за коммунальные услуги и за содержание самого старшего ребенка в детском саду. Власти дают 240−300 рублей на проезд школьникам в месяц, если среднедушевой доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

При таких же условиях низкого дохода многодетные семьи могут получить 457 рублей в месяц на питание школьников и студентов, 2 тыс. рублей в год — на одежду. Если ребенок из многодетной семьи представляет Архангельскую область на спортивных соревнованиях, олимпиадах, турнирах, конкурсах, фестивалях, то ему однократно выдадут 31 тыс. рублей на инвентарь.

Вологодская область

Показатели убыли населения в Вологодской области в 2019 году схожи с архангельскими: минус 7268 человек. К 2036 году, согласно прогнозам, численность населения региона может сократиться с 1 162 639 до 1 039 322 человек, или на 10,6%.

В регионе предоставляют региональный материнский капитал, но только на третьего ребенка. Право на 100 тыс. рублей единовременно имеют как женщины, так и мужчины, если последние в одиночку усыновили трех и больше детей. Если в третий раз родились близнецы, то по 100 тыс. рублей выплачивают на каждого. Правда, получить деньги можно, только когда ребенку исполнилось 1,5 года и до его трехлетия.

По закону Вологодской области, многодетные семьи — от трех и более детей — могут получить участок или «Земельный сертификат», то есть деньги. Землю дают бесплатно, если семья живет в регионе не меньше года на момент постановки на учет. На участке можно возвести дом.

Семьи на Вологодчине также могут рассчитывать на «семейную ипотеку». Льготные займы от 500 тыс. до 3 млн рублей выдают жителям региона, если у них с 2018 года по 2022 год родятся дети. Кроме того, на такой займ имеют право молодые (до 36 лет) и многодетные семьи вне зависимости от даты рождения ребенка. Можно оплатить квартиру в Вологодской области или пустить займ на рефинансирование ранее взятого кредита по ставке на 3% ниже, чем у «ДОМ.РФ». Сниженная процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования — от 3 до 30 лет.

Основной областной закон с региональными льготами — «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области».

Малоимущие семьи могут получить пособие в 2 тыс. рублей при рождении двух и более детей на каждого. Малоимущие безработные женщины, которые не имеют права на федеральные пособия по беременности и родам, получают один раз 4,5 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие на каждого ребенка в регионе составляет 172−375 рублей в зависимости от категории, но только при соблюдении одного из множества условий: семья малоимущая, воспитывает ребенка-инвалида или ВИЧ-инфицированного, из-за чего один из родителей не работает или вообще отсутствует. Матери-одиночки при прочих равных по этой норме получают около 350 рублей, в зависимости от района Вологодской области, столько же — многодетные семьи. Семьи, где один из родителей уклоняются от алиментов, в месяц получают 260−280 рублей. На эту же сумму ежемесячно имеют в право семьи, где родитель — призывник. Малоимущим или одиноким родителям выдают ежемесячное пособие в 1 тыс. рублей на ребенка-инвалида или ВИЧ-инфицированного.

Малоимущая семья при наличии трех и более детей в месяц также может получать пособие примерно в 11,1 тыс. рублей на каждого ребенка, размер уточняют каждый год. Платят такое пособие до трехлетия ребенка. Многодетные матери-героини, родившие или усыновившие 10 и больше детей, могут рассчитывать на 500 рублей ежемесячно.

Дети от 3 до 7 лет получают около 5,5 тыс. рублей — половину прожиточного минимума для детей в области — ежемесячно, если в семье среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума.

С 1 июня 2019 года в Вологодской области запустили программу «С днем рождения, малыш!»: новорожденным дарят набор, куда входят гигиенические средства, байковое одеяло, полотенце для купания, комбинезон, упаковка подгузников, бутылочка для кормления, альбом и одна погремушка. По заключению врачей ребенку могут предоставить адаптированные молочные смеси по рецепту в аптеке, спецпродукты для лечебного питания, лекарства — детям до трех лет из обычных семей, детям до шести лет — из многодетных. Регион готов частично оплатить путевки в лагеря, расходы на транспорт к месту отдыха, но последнее — только для малоимущих.

Еще в регионе вручают «Медаль материнства» — эта госнаграда Вологодской области учреждена в 2006 году. К медали полагается единовременное вознаграждение в 10−20 тыс. рублей, в зависимости от количества детей. Получить награду могут матери при рождении пяти и более детей.

Отцы, воспитывающие более пяти детей, тоже могут претендовать на пособие, если матери у семьи нет более года. Они могут рассчитывать на 10−20 тыс. рублей в зависимости от количества детей. Пособие получают до 18 лет, но если ребенок продолжает учебу, то до 23 лет.

По программе «В первый раз в первый класс» с 2019 года в регионе детям выдают папки с канцелярией. Малоимущие получают один раз 3 тыс. рублей на первоклассника.

Каждый месяц многодетным компенсируют 50% платы за услуги ЖКХ, помимо оплаты счетов по мусору — здесь компенсируют 100%. Еще многодетным семьям Вологодской области дают 5 тыс. рублей на дрова, если у них в доме нет отопления, и 1,5 тыс. рублей — на газ, если нет газоснабжения и электроплиты.

Калининградская область

Регион показывает прирост населения, что уже необычно для СЗФО: по итогам 2019 года здесь прибавилось 10 325 жителей. Согласно прогнозу, к 2036 году количество жителей увеличится с 1 012 512 до примерно 1 084 200 человек, или на 7%.

В Калининградской области появился собственный Социальный кодекс, его приняли в 2019 году.

Согласно ему, ежемесячное пособие на первого и второго ребенка составляет 250 рублей на каждого, на третьего и четвертого — по 500 рублей, на пятого-шестого — по 1 тыс. рублей, на седьмого — 1,5 тыс., на восьмого — 2 тыс., на девятого и последующих — по 2,5 тыс. рублей. Деньги полагаются, только если в среднем на человека в семье приходится меньше одного прожиточного минимума. На школьника из многодетной семьи выдают в месяц по 125 рублей, если детей больше шести — по 250 рублей.

В целом многодетные семьи в месяц получают по 1858 рублей пособия, на ребенка-инвалида — по 2 тыс. рублей. С 2020 года семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет могут получать 5502 рубля ежемесячно. Студенческие семьи с детьми и с доходом меньше прожиточного минимума на человека каждый месяц имеют право на 10 788 рублей.

Кроме того, постановление правительства Калининградской области №901 гарантирует, что студентки могут получит сразу 300 тыс. рублей, если родят во время обучения на дневном или вечернем отделениях или в течение трех лет после его окончания, но с 2020 по 2022 годы. Потратить средства можно будет только на улучшение жилищных условий, транспорт, бытовую технику, лечение матери и ребенка и на детские товары.

Региональный материнский капитал, если доход на члена семьи не превышает 3,5 прожиточных минимума, составляет 100 тыс. рублей, но только в случае рождения третьего или четвертого ребенка. Если родится пятый, полагается уже 200 тыс. рублей из областного бюджета. В случае тройни выдают сразу 1 млн рублей. Тратить их можно не только на покупку жилья, но и машины, мебели, бытовой техники, на ремонт. Воспользоваться деньгами можно только, когда ребенку будет уже 1 год.

Дополнительный материнский капитал в 50 тыс. рублей будут выплачивать частями до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года, если в семье доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимума. Если же за ним обратились, когда ребенку уже исполнилось 1,5 года, но до двух лет он еще не дорос, то 50 тыс. рублей выдадут сразу целиком.

При рождении на первого ребенка семьям, где доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека, выдают 3,5 тыс. рублей, на второго — 7 тыс., на следующих — по 10 тыс. рублей.

Многодетные семьи могут получить 300 тыс. рублей вместо земельного участка, положенного по закону. На обеспечение усыновляемого ребенка жильем однократно также платят 615 тыс. рублей.

В регионе многодетным так же, как и в других субъектах РФ, компенсируют взносы на вывоз мусора. Детей из малообеспеченных семей также бесплатно кормят горячим в школах.

Республика Карелия

В Карелии убыль населения по итогам прошлого года составила 3992 человека. Согласно низкому прогнозу, население здесь может сократиться к 2036 году с 609 412 до 517 353 человек, или на 15%.

Региональный материнский капитал в Карелии выдают при рождении третьего и последующих детей, он составляет 105 тыс. рублей. При рождении тройняшек можно получить выплату на покупку жилья, ее размер каждый раз определяют индивидуально. При усыновлении или удочерении регион выплатит единовременно 100 тыс. рублей.

Дополнительно при рождении первого ребенка однократно выдают 2 тыс., при рождении второго — 3 тыс. рублей. Многодетным семьям в Карелии платят из регионального бюджета по 4 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей в дополнение к федеральным льготам.

Ежемесячное пособие на детей до 16 лет в Карелии составляет 167 рублей, без учета районных коэффициентов — это в случае дохода меньше прожиточного минимума, то есть меньше 14 тыс. рублей в «ценах» 2020 года. Если семья зарабатывает на человека меньше 50% от прожиточного минимума, пособие увеличивают до 218 рублей. В целом порог получения большинства дополнительных выплат в Карелии достаточно высокий даже по сравнению с другими субъектами РФ.

Если детей больше трех, а жители получили удостоверение «Многодетная семья», ежемесячное пособие на ребенка будет составлять 1030 рублей в общем случае и на 50 рублей больше, если доход семьи меньше 50% от прожиточного минимума на человека.

Но есть и другая норма: если третий ребенок родился после января 2013 года, а семья зарабатывает меньше, чем двукратный размер прожиточного минимума на человека (то есть менее 30,5 тыс.), то пособие будет заметно больше: около 14 тыс. для северной части республики, около 13 тыс. — для остальных районов.

Малоимущие семьи, если единственный или оба родителя — инвалиды, могут получать на ребенка до 1 тыс. рублей в месяц. На то же могут рассчитывать семьи студентов, живущие в общежитиях. Малоимущие семьи, зарабатывающие меньше прожиточного минимума на человека, могут рассчитывать на пособие на детей от 3 до 7 лет в размере 6583 рублей.

Беременным малоимущим оплачивают дорогу от дома до столицы республики, Петрозаводска, если женщине требуется УЗИ или роддом. Безработным беременным полагается до 1 тыс. рублей пособия в месяц.

Кроме ежемесячных пособий многодетным семьям в Карелии положена 1 тыс. рублей, чтобы собрать младшеклассников в школу.

В Центрах социальной работы многодетные могут запросить «единовременную материальную помощь, социальные стипендии, бесплатное питание для детей в социальных столовых, субсидии на питание детей в школе, бесплатные молочные продукты детского питания для детей до 3-х лет, не посещающих детский сад, путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории круглогодично».

Так, малоимущие могут получить до 5 тыс. рублей однократно на лекарства, назначенные врачом, или на проезд к месту лечения. По 56 рублей в день регион готов платить за питание школьников из числа малоимущих. Можно возместить стоимость путевки в санаторий или лагерь в России или странах СНГ для детей из малоимущей семьи, но не более 15 тыс. рублей.

По системе социальных контрактов в Карелии помогают семьям либо малоимущим, либо находящимся в трудной ситуации: например, до 400 тыс. рублей можно получить на покупку крупного рогатого скота, до 120 тыс. рублей потратить на коз, до 6 тыс. рублей власти готовы выдать, если родитель собирается лечиться от алкоголизма. В каждом случае размер помощи определяет специальная комиссия при правительстве.

В регионе все еще действует норма, согласно которой матерям, предприятие которых ликвидировалось, пока они были в отпуске по уходу за ребенком, полагается помощь в размере 50 рублей в месяц.

Республика Коми

Коми за прошлый год потеряла убылью 9762 человек. Согласно прогнозу Петростата, население республики сократится к 2036 году еще на 143,9 тыс. человек.

В регионе действуют законы «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми».

Региональный материнский капитал в Коми составляет 150 тыс. рублей, чем власти очень гордятся. С 2020 года его предоставляют при рождении первого ребенка без каких-либо критериев нуждаемости. Кроме того, в регионе продолжает действовать и семейный капитал в 150 тыс. рублей, который выплачивают при рождении третьего и последующих детей. Если семья сразу не найдет, на что его потратить — на жилье, образование, ремонт, лечение — то его могут пересчитать и выдавать в «рассрочку» не более чем по 25 тыс. рублей каждый год.

Пособие на ребенка ежемесячно выплачивают малоимущим семьям. Если дети младше 3 лет, то по 2 тыс. рублей, если от 3 до 6 лет, то 1,5 тыс. рублей, если дети старше — по 1 тыс. рублей до их восемнадцатилетия. Если речь идет о матерях-одиночках, то добавляют еще 200 рублей, если родитель не платит алименты — еще 100 рублей. Причем на это конкретное пособие претендуют и иностранцы, и лица без гражданства, и беженцы, которые постоянно проживают в Коми.

Матерям, воспитавшим более семи детей, если их пенсия меньше двукратного размера социальной, полагается 1377 рублей в месяц, не считая районных коэффициентов.

Многодетные семьи, где на человека приходится меньше двукратного прожиточного минимума, ежемесячно могут получать еще один региональный «детский» прожиточный минимум. Если второй и третий ребенок рождаются одновременно, то такую выплату назначают на каждого ребенка, а не только на формально «третьего». Однако пособие и ежемесячная выплата не суммируются — гражданин может выбрать, что он предпочитает. На данный момент выплата составляет около 13,7 тыс. рублей в среднем по республике. В северной природно-климатической зоне платят 15,4 тыс. рублей.

В регионе также развивают систему социальных контрактов с малоимущими семьями. Согласно условиям такого договора, в месяц на каждого ребенка полагается по 5 тыс. рублей, а на родителя — по 1,5 тыс. рублей. Таким образом, семья с двумя детьми получает 13 тыс. рублей в месяц от органов соцзащиты в течение полугода. Совокупно выходит 78 тыс. рублей. За это время родители обязаны выполнить ряд требований, чтобы постараться выйти из трудной жизненной ситуации.

Беременным женщинам выдают пособие на продукты — по 1000 рублей в месяц с января 2020 года, кормящим малоимущим женщинам — по 650 рублей в течение первого и второго года жизни.

Многодетным семьям полагается компенсация квартплаты. В зависимости от количества детей, на юге республики выдают от 287 до 377 рублей в месяц, на севере — от 331 до 763 рублей. Награжденные орденом «Родительская слава» претендуют на 458 рублей на юге и 850 рублей — на севере.

Тем же многодетным выдают по 500 рублей на транспорт для школьников и студентов до 23 лет, дают возможность получить социальный проездной за 400 рублей. На одежду малоимущие семьи могут получить около 7 тыс. рублей, но только раз в три года, если речь про одного ребенка, раз в два года — если детей двое, раз в год — если их трое и больше.

Если доходы любой семьи не превышают 2,5-кратной величины прожиточного минимума на человека, ей могут компенсировать затраты на детский сад: 30% — на первого ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего ребенка.

По сравнению со всеми остальными регионами СЗФО Республика Коми отличилась удобным «Социальным навигатором»: это сайт, благодаря которому родителям не нужно ломать глаза и головы в поисках пособий, которые им полагаются, вчитываясь в мелкий шрифт казенных формулировок. Навигатор сам посчитает все районные коэффициенты и «нуждаемость»: достаточно ввести место проживания, количество детей, наличие родителей и доход. Так, например, за секунду станет понятно, что мать-одиночка из Воркуты с двухгодовалым ребенком и зарплатой в 35 тыс. рублей считается малоимущей и будет иметь право сразу на четыре выплаты. Отец-одиночка же при тех же условиях не имеет права ни на что, кроме разовой выплаты к появлению первенца.

Ленинградская область

В Ленинградской области в прошлом году произошел прирост населения в 28 тыс. человек, что даже больше, чем в Петербурге. Ожидается, что к 2036 году здесь будет проживать на 258,7 тыс. человек больше, чем сейчас.

С 2018 года тут тоже завели собственный Социальный кодекс. По нему, чтобы определить, нуждается ли семья в помощи, используют величину среднего дохода на жителя региона, в ценах 2020 года это около 32 тыс. рублей.

Материнский капитал в текущем году в Ленобласти выдают на третьего и последующих детей, он составляет почти 127 тыс. рублей. Потратить его можно только, когда ребенку исполнится год. Если семья сразу усыновляет троих детей, родившихся с 2014 года, она получает 3 млн рублей на покупку жилья.

Родителям, у которых появилось больше семи детей, дарят отечественный микроавтобус типа «Газель» на восемь мест, но только если они живут в регионе не меньше пяти лет и отмечены «за достойное воспитание детей в установленном порядке». Доход на человека тоже не должен превышать средний по региону. Бесплатный транспорт выдают и семьям, где всего шесть детей, но один из них инвалид.

Однократно и сразу выдают деньги на товары новорожденным: на первого ребенка полагается 33 тыс., на второго — 44 тыс., на третьего и последующих — 55 тыс. рублей. На эти деньги могут рассчитывать семьи, которые не выходят за рамку в 32 тыс. рублей среднедушевого дохода.

Если в Ленобласти рождаются тройняшки, то на каждого ребенка полагается 100 тыс. рублей дополнительно. Условия по доходам семьи те же.

Если семья не зарабатывает 32 тыс. рублей на человека, то каждый месяц в регионе платят по 5 тыс. рублей на первого ребенка. На третьего и последующих детей выдают по 10 625 рубля каждый месяц (размер прожиточного минимума в 2020 году). На детей от 3 до 7 лет полагается половина прожиточного минимума каждый месяц — то есть около 5,2 тыс. рублей. Единовременно можно получить от 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, если семья находится в трудной жизненной ситуации.

Малоимущие — у которых на человека в семье доход меньше 40% от среднего по региону (то есть меньше 12 760 рублей) — могут получать ежемесячное пособие на детские товары и продукты в размере от 600 до 1700 рублей в зависимости от возраста ребенка.

Разницу между 40% и средним доходом по региону компенсируют семьям, где есть дети-инвалиды, а родитель из-за этого не может выйти на работу, где родители сами являются инвалидами I или II групп и не трудоспособны либо где один из родителей нуждается в уходе из-за собственной инвалидности, а второй не работает, так как смотрит за ребенком младше трех лет.

Малоимущие беременные и дети до двух лет могут получать каждый месяц компенсацию на питание в 936 рублей, дети от двух до трех лет — 832 рубля. Дополнительные выплаты полагаются детям с заболеваниями или инвалидностью.

Малоимущим также могут компенсировать часть расходов на съем жилья, если они стоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Компенсация положена и людям без определенного места жительства, если последним адресом регистрации у них значится Ленобласть. Предел компенсации — 10 тыс. рублей на селе и 15 тыс. рублей в городе.

Если ребенку не хватило места в детском саду, Ленобласть компенсирует родителям 9,5 тыс. рублей, если среднедушевой доход в семье ниже среднего по региону.

Многодетным с такими же доходами компенсируют еще и часть квартплаты (733 рубля), затраты на школьную форму (4160 рублей), бесплатный внутригородской транспорт, льготный проезд по пригородным железным дорогам. Детей из многодетных семей, у которых на человека приходится меньше 70% от среднего дохода в регионе, бесплатно кормят в школах.

Независимо от доходов семьи детей до 6 лет обеспечивают лекарствами бесплатно по рецептам, берут в детский сад, отправляют в санаторий.

Еще в Ленобласти есть почетный знак «Слава матери» и знак отличия «Отцовская доблесть». Обе награды сопровождаются выплатой в 100 тыс. рублей, а удостаивают их матерей и отцов с пятью и более детьми.

Мурманская область

В Мурманской области убыль населения в 2019 году составила 6652 человека. Прогноз до 2036 года говорит, что регион потеряет еще 68 тыс. жителей.

Льготы здесь определены постановлением правительства региона «О региональных единовременных пособиях», а также законами о денежных выплатах при рождении и о государственной социальной помощи.

Здесь тоже имеется региональный материнский капитал, он составляет почти 131 тыс. рублей и предоставляется без учета доходов на третьего и последующих детей.

Без дополнительных условий молодые матери, родившие первого ребенка до 26 лет, могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 14 тыс. рублей. Его выплачивают до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Единовременно при рождении двух и более детей в регионе выплачивают примерно по 14 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, награжденные орденом «Родительская слава» и знаком «Материнская слава» каждый год получают по 1 тыс. рублей дополнительно.

Остальные региональные выплаты зависят от доходов семьи. Так, семьям, где родился третий ребенок, а доход не превышает 35 029 рублей на человека, каждый месяц до трехлетия ребенка выплачивают 16 130 рублей.

Ежемесячное пособие малоимущим составляет от 510 до 1020 рублей. На первое имеют право семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в Мурманской области, до 16-летия ребенка. На второе — многодетные малоимущие семьи, матери-одиночки, дети, чьи родители не платят алименты или являются призывниками.

В Мурманской области действует адресная государственная соцпомощь по заявкам. Она подразумевает компенсацию разницы между доходами семьи на человека и прожиточным минимумом в регионе.

Каждый месяц многодетные семьи Мурманской области могут получить 1686 рублей в качестве коммунальной выплаты. Субсидии по оплате ЖКУ в среднем в регионе составляют 2040 рублей. Семьям, где доход на человека ниже двух прожиточных минимумов, компенсируют 30% квартплаты.

При поступлении ребенка в первый класс однократно выплачивается 4254 рубля, если доход на человека в семье ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Многодетные могут рассчитывать на выплату независимо от дохода. Они также имеют право на бесплатный земельный участок площадью 0,1−0,15 га (10−15 соток).

Детям до 6 лет из многодетных семей бесплатно предоставляют лекарства по рецепту. Многодетные могут также ходить раз в месяц в музеи бесплатно, получать скидку на билеты на концерты и спектакли.

Молодым матерям в течение первых двух лет жизни детей также предлагают льготное посещение бассейна, фитнес-клубов, бесплатные абонементы на концерты и прочие культурные программы.

Ненецкий автономный округ

В Ненецком автономном округе (НАО) в прошлом году образовался прирост населения в 282 человека.

НАО предоставляет один из самых весомых материнских капиталов на третьего и последующих детей, причем раньше можно было получить его лишь однажды, а с осени 2019 года — на каждого новорожденного или усыновленного. Выплата составляет почти 380 тыс. рублей.

Сертификат можно обналичить спустя год после рождения третьего или последующего ребенка. Право на выплату имеют только родители, которые жили в НАО не менее трех лет. В 2020 году региональный капитал пока получили менее 200 семей.

Направить его можно не только на жилье, образование или лечение, но даже на постройку бани, гаража и развитие собственного подсобного хозяйства, а из транспорта можно купить лодку или снегоход.

Ежемесячное пособие на ребенка в НАО составляет 1 тыс. рублей для граждан, проживающих в населенных пунктах с менее суровым климатом, 1,1 тыс. — с более суровым. Матери-одиночки в первом случае получают 2 тыс., во втором — 2,2 тыс. рублей. Чтобы иметь право на выплаты, в семье доход на человека не должен превышать двукратный прожиточный минимум в НАО.

На третьего и каждого из последующих детей до их трехлетнего возраста выплачивают по прожиточному минимуму в месяц, если доходы семьи на человека меньше, чем этот же минимум в НАО. В 2020 году выплата составляет около 21,2 тыс. рублей в месяц. На первого ребенка полагается такая же ежемесячная выплата, но уже если среднедушевой доход в семье не превышает двукратного размера прожиточного минимума — более 40 тыс. рублей.

Единовременно пособие при рождении второго ребенка составляет более 5,8 тыс. рублей, третьего — 8,2 тыс. рублей, четвертого — 11,7 тыс., последующих — 17,5 тыс. рублей.

Если ребенку не хватило места в детском саду или его вообще нет в населенном пункте, родители могут получить компенсацию в 6 тыс. рублей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума в НАО.

При рождении четвертого ребенка и каждого из последующих детей на предметы первой необходимости предлагают выплату, но не более 50 тыс. рублей. В среднем семья не должна при этом зарабатывать больше двукратной величины прожиточного минимума на человека и жить в НАО не меньше пяти лет. При этих же условиях для многодетных действует еще одна ежемесячная компенсация в 1,3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Раз в год к учебному году на одежду, обувь и школьные принадлежности могут выделить 9 тыс. рублей многодетным семья с аналогичными доходами и оседлостью в НАО.

В регионе предусмотрены и различные «натуральные» льготы: новорожденному дарят комплект белья, младшим школьникам — комплекты «Подарок первокласснику», новогодние подарки, бесплатно предоставляют лекарства детям до 3 лет. Выдают и питание нуждающимся, но детям из сел или детям кочевников молоко и кефир заменяют сухим молоком — по две упаковки в месяц.

Детям в трудной жизненной ситуации полагаются также различные компенсации проезда к местам отдыха, лечения, а студентам из многодетных семей оплачивают проезд до места учебы и назад, даже если учреждение находится за пределами НАО.

Многодетным семьям компенсируют 40% взносов за ЖКХ, если детей меньше пяти, и 50% — если больше. В таких же соотношениях оплачивают многодетным семьям покупку дров или угля, если семья живет в доме с печью. При этом в обоих случаях среднедушевой доход семьи должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, а один из членов семьи обязан проживать в НАО не менее 5 лет.

Новгородская область

Новгородская область продемонстрировала убыль населения по итогам прошлого года в 3788 человек. До 2036 года, прогнозирует Петростат, регион потеряет еще 65,4 тыс. человек.

Региональный капитал «Первый ребенок» в Новгородской область составляет 100 тыс. рублей. Его действие пока продлили до конца 2021 года, но действует он только на мать в возрасте до 29 лет. Кроме того, один из родителей должен не менее года до рождения ребенка жить в Новгородской области. Распорядиться деньгами можно только спустя еще 1,5 года, в течение которых регион тоже нельзя покидать.

Здесь еще выдают региональный капитал «Семья» на третьего и последующих детей. Он составляет 200 тыс. рублей для детей, рожденных после 2012 года. Из этой суммы, которую можно получить только через 1,5 года, половину нужно потратить исключительно на улучшение жилищных условий.

В случае рождения тройняшек Великий Новгород также обеспечивает семье 1 млн рублей.

Пособие на ребенка в базовом варианте составляет 200 рублей в месяц, для матерей-одиночек, для детей, чьи родители уклоняются от алиментов — 400 рублей. Получить это пособие могут только семьи, зарабатывающие меньше прожиточного минимума на человека, и подтверждать это право надо ежегодно.

Единовременно при рождении третьего и последующих детей должны также выплачивать 3 тыс. рублей. Ежемесячно такие семьи, если доход на человека там не превышает двукратного прожиточного минимума региона, могут также получать пособия вплоть до трехлетия ребенка. В 2020 году выплата составляет 11,3 тыс. рублей. Детям военнослужащих, проходящих службу по призыву, полагается более 12 тыс. рублей в месяц.

Единовременно жительницы Великого Новгорода могут рассчитывать еще на 7,5 тыс. рублей непосредственно от города при рождении первого ребенка.

Многодетные семьи могут получить бесплатные лекарства для детей младше шести лет, им компенсируют 50% квартплаты, 50% затрат на топливо в любом виде, проезд в городских и пригородных автобусах. Детям оплачивают проезд в санатории или на лечение.

Расходы на подготовку к школе — покупку портфелей и одежды — компенсируют, но не более 5 тыс. рублей на оного ученика, если семья признана малоимущей. Таким же семьям компенсируют питание — по 45 рублей в день на школьника. На выплату также могут рассчитывать дети-инвалиды.

В Новгородской области учрежден почетный знак «За верность родительскому долгу». Им отмечают родителей минимум с четырьмя детьми, которые внесли «значительный личный вклад в развитие и воспитание детей». Жить в регионе такие родители должны не менее 15 лет, а четвертый ребенок должен быть уже старше 7 лет. К знаку полагается выплата в 100 тыс. рублей, включая НДФЛ.

Кроме того, за медаль ордена «Родительская слава» полагается 15 тыс., а за орден — 30 тыс. рублей единовременно.

Псковская область

В Псковской области тоже неутешительные результаты: по итогам прошлого года убыль населения составила 3536 человек. Согласно прогнозу, к 2036 году регион лишится еще 63,8 тыс. граждан.

Областной материнский капитал в регионе на третьего и последующих детей составляет 100 тыс. рублей. Такие семьи также могут получить земельный участок в Псковской области.

В регионе действует закон «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области». Если в семье доход ниже регионального прожиточного минимума на человека, ежемесячно можно получать пособие в 242 рубля, для матерей-одиночек — вдвое больше. Если родители ребенка уклоняются от алиментов — более 350 рублей.

На третьего ребенка ежемесячно полагается более 10 тыс. рублей пособия до его трехлетия, если доход в семье на человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Многодетные семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека каждый месяц претендуют на выплату по 386 рублей на ребенка, на оплату услуг ЖКХ в 30%, раз в году — 1112 рублей на дрова или уголь, которыми можно топить печь. Компенсация за проездной на месяц стоит 83 рубля.

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет для малоимущих составляет 5,5 тыс. рублей.

Закон «О государственной социальной помощи в Псковской области» гласит, что раз в году малоимущие семьи получают 1 тыс. рублей от государства, если у них доход тоже ниже величины прожиточного минимума на человека.

Детей из малоимущих семей до 3 лет бесплатно кормят, а школьникам возмещают 70% платы за питание школах.

Санкт-Петербург

Петербург — один из четырех регионов СЗФО, где за 2019 год увеличилось постоянное население, но он оказался на втором месте после соседней Ленобласти, с 14 174 новыми жителями. Согласно прогнозу, к 2036 году население мегаполиса увеличится на 187,4 тыс. человек.

Социальный кодекс Северной столицы, принятый еще в 2011 году, стал примером для многих других регионов. Кроме того, в городе существует отдельный закон о региональном материнском капитале. На третьего и последующих детей он составляет около 160,5 тыс. рублей. Их могут получить как женщины, так и мужчины, если воспитывают детей в одиночку.

Земельный капитал в Петербурге достигает почти 370 тыс. рублей, сертификат служит для получения земли под жилой дом или садоводство. Вместо этого можно получить участок размером в 0,12−0,15 га.

На первого ребенка ежемесячное пособие из регионального бюджета составляет около 3,6 тыс. рублей малообеспеченным семьям, то есть тем, которые имеют доход на человека ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума. На второго и следующих детей полагается 4,6 тыс. рублей. Если семья неполная, то пособие повышается. Если многодетная — то составляет 4285 рублей. Пособие платят до 1,5 лет, оно предназначено на детские товары и продукты.

От 1,5 до 7 лет ребенок может получать 1045 рублей пособия, или 1509 рублей, если он из неполной семьи. Для детей от 7 до 16 лет пособие снижается до 970 рублей в месяц, или до 1403 рублей для неполных семей.

При рождении третьего и последующих детей до их трехлетия ежемесячно полагаются выплаты в размере прожиточного минимума, сейчас — около 11,2 тыс. рублей, но только если семья малообеспеченная.

На детей-инвалидов в Петербурге выплачивают от 7,1 тыс. рублей в месяц.

При рождении первого ребенка однократно полагается 32,3 тыс. рублей, второго — 43,1 тыс., третьего и следующих — 54 тыс. рублей.

Если речь идет о молодой матери, родившей первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, то дополнительно ей выплачивают около 54 тыс. рублей.

Раз в год многодетным семьям также полагается по 4462 рубля на школьника. Студенческие семьи в месяц претендуют примерно на 4 тыс. рублей. Матери, воспитавшие более пяти детей, могут получать 3235 рублей ежемесячно.

Многодетные также получают компенсацию 30% взносов на ЖКХ, если детей от четырех до семи — то 40%, если больше — 50%. В таких же соотношениях помогают оплачивать и капремонт. Кормят младших школьников из многодетных семей бесплатно, включая завтраки и обед в образовательном учреждении. На проезд в транспорте делают 90%-ную скидку.

Отдельно в Петербурге поддерживают семьи добровольных пожарных и семьи бездомных.

Округ контрастов

Северо-Запад достаточно контрастен: здесь есть более обеспеченные Петербург и Ленобласть, которые демографически условно «выигрывают» от миграции, а также некоторые северные территории с повышенными коэффициентами, но также и практически несостоятельные регионы, такие, как Карелия или Псковская область, которых самих впору прозвать «малоимущими». В результате материнский капитал на третьего ребенка, который предоставляют практически везде, здесь варьируется от 100 до 380 тыс. рублей.

Интересно, что и самые дотационные регионы, и зажиточные не хотят отказываться от экономии на «чужаках»: почти везде используется так называемый ценз оседлости, который не позволит желающим «гастролировать» в поисках более выгодного места для родов.

Порог для получения даже минимальных льгот тоже зачастую слишком высок, право на них имеют в некоторых регионах только самые необеспеченные, при этом сами пособия тоже оставляют желать лучшего.

Наконец до сих пор имеют место льготы в размере 50 рублей для матерей, потерявших работу, что в 2020 году выглядит просто дико: вряд ли хоть один человек согласен потратить бумагу, чтобы подать заявку на эту выплату.