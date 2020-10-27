Курск, , 12:00 — REGNUM В Курской области за минувшие сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 112 новых заразившихся.

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Лидирует по суточному приросту носителей коронавируса Курск (+36), Железногорск (+16), а также Горшеченский район (+9).

За сутки в регионе признаны выздоровевшими после коронавируса 36 человек. Скончалис за сутки два пациента — это мужчина 70 лет, женщина 74 года.

Всего в Курской области на 07:30 27 октября подтверждено 10 411 случаев заражения коронавирусом, 7803 человека выздоровели, скончались в регионе 79 пациентов с COVID-19.