Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области подтвердили выписку ещё 311 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 26 октября 2020 года власти заявляли о выписке 185 человек. Всего в регионе выписали уже 27 074 пациента, переболевших COVID-19.

В больницах лежат 252 пациента в тяжёлом состоянии (193 — в реанимации, из них 124 — на ИВЛ), 937 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 748 смертей от COVID-19.

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