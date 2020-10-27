Орел, , 11:53 — REGNUM Бывшие сотрудники полиции Орловской области предстанут по обвинению в хищении десятков тонн пшеницы и рапса, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Орловской области, сообщила ИА REGNUM 27 октября старший помощник прокурора Татьяна Цуканова.

Обвиняемыми по делу проходят бывший начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Новодеревеньковское» и заместитель начальника МО МВД России «Новодеревеньковское», а также житель Новодеревеньковского района.

По версии следствия, сотрудники полиции оказали давление на местного предпринимателя и похитили принадлежащее ему зерно пшеницы. Используя своё служебное положение, они сообщили предпринимателю, что в отдел полиции якобы поступило заявление о хищении зерна. Под предлогом проверки они заставили предпринимателя выгрузить из кузова и прицепа автомобиля зерно пшеницы — всего 35 тонн, стоимостью 280 тыс. рублей. При этом процессуальные документы не составлялись. Зерно, считают следователи, обвиняемые похитили. Кроме того, обвиняемые вместе с водителем, который занимался перевозкой зерновых культур в ООО «Орел-Агро-Продукт» ОП «Рассвет», похитили 24 тонны ярового рапса общей стоимостью 624 тыс. рублей. Автомобиль с украденным рапсом лично на служебном автомобиле сопроводил теперь уже бывший начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Новодеревеньковское».

Дело будет передано в Новодеревеньковский районный суд для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения обвиняемым.