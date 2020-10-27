Салехард, , 11:53 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 19 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде и Ноябрьске — по 20, в Лабытнанги — 18, в Ямальском районе и Новом Уренгое — 14.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 177 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 27 октября зарегистрировано 19 825 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 193 человек, 130 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).