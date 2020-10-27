Москва, , 11:58 — REGNUM Прогноз Роспотребнадзора, согласно которому на территории Российской Федерации ожидается ухудшение ситуации с коронавирусом, вызвал критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили соответствующие комментарии 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Такое впечатление, что Роспотребнадзор это организация специально распространяющая панику. Лучше бы делом занялись, как у нас в России дела с мусорными полигонами, с качеством питьевой воды, как с правами потребителей в сфере кредитования и т.д.», — пишет Семён С.

Многие пользователи оказались уверены в том, что ситуация с коронавирусом в любом случае ухудшается весной и осенью. Поэтому прогноз Роспотребнадзора является странным, так как процессы носят естественный и ожидаемый характер.

«Да без Роспотребнадзора … понятно, что теперь весной и осенью будет обострение этого вируса, каждый год, большая часть населения земли рано или поздно переболеет этой болячкой, чего теперь надо сидеть дома и дрожать. А завтра вышел кирпич упал на голову, или машина сбила, ДТП, самолет упал, инфаркт, инсульт, чего еще бояться нам Роспотребнадзор, все мы смертны», — считает Максим К.

Другие указали на то, что прогнозы постоянно сменяют друг друга. Причём с позитивных на негативные. У людей, считают пользователи, скоро начнётся кружиться голова от количества различных предсказаний.

«Неделю назад писали, что Роспотребнадзор прогнозирует спад эпидемии в феврале и марте, а теперь наоборот? … У нас вообще COVID-19 в городе не регистрирует, карантина нет для больных. Сам болею, знакомые с двухсторонней пневмонией с эффектом матового стекла. Во всем мире таким больным дают диагноз COVID-19, а у нас выписывают всех с внебольничной пневмонией. На карантин нас никто не сажает, даже учета не ведут», — поделился Anton D.

Часть пользователей посчитала себя в праве заявить о том, что те меры, которые принимает Роспотребнадзор, не являются адекватными в сложившейся ситуации.

«Лучше отчитайтесь какие меры профилактики кроме бесполезных масок и перчаток, в которых преют руки и лицо, проводятся? Сколько и Чем обрабатываются общественные места, подъезды, улицы? Закуплены ли дезинфицирующие кабины на вход / выход? Какие идеи, кроме штрафов придуманы, внедрены для борьбы с этой чумой? Не видим вашей работы!», — сообщает Ирина.

Напомним, 27 октября Роспотребнадзор выступил с прогнозами о развитии ситуации с коронавирусом. В ведомстве считают, стабилизацию следует ждать не раньше, чем в декабре, а нового обострения — в начале марта.