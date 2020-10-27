Красноярск, , 11:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом, сообщили иа 27 октября в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

За весь период в регионе умерли 640 человек, у которых выявили SARS-CoV-2.

Напомним, за сутки 26 октября в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, SARS-CoV-2 на сегодняшний день выявлен у 25 293 жителей региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае коронавирус выявлен ещё у 277 человек