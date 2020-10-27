Брюссель, , 11:37 — REGNUM Энтузиаст с ником naam achternaam решил «проверить игру Baldur's Gate 3 на прочность». Об этом 27 октября сообщает портал Shazoo.

Геймер собрал огромное количество ящиков, сундуков и бочек в одном месте, после чего взорвал их. Из-за огромной нагрузки на технические мощности игры, изображение временно превратилось в «слайд-шоу».

Напомним, Baldur's Gate 3 — это новая ролевая игра от бельгийской студии Larian. Сейчас она находится на этапе «раннего доступа».

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