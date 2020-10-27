Москва, , 11:32 — REGNUM Длинные новогодние каникулы в 2021 году одобряют 31% жителей России, приводит результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Каждый второй опрошенный (50%) хотел бы сокращения новогодних выходных дней. Готовы сразу выйти на работу и не отдыхать после Нового года 6% граждан.

Отвечая на вопрос о размере новогодних каникул 18% сказали, что достаточно 1−3 дней. 14% считают, что хватит 4−6 дней, 9% — семь дней, 3% — 8−9 дней. Гулять в начале января 11−13 дней желают 3% граждан, две недели — 6%.

Опрос проведен 8—9 октября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 339 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ установил новогодние выходные дни в 2021 году с 1 по 10 января.

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