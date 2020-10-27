Москва, , 11:32 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о требованиях к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

«Это первый шаг, который позволяет на уровне нормативно-правового регулирования в отдельных отраслях сформировать понимание, какая должна быть зарплата», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Правительство РФ получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, а также устанавливать дифференцированные оклады, ставки заработной платы, перечни выплат компенсационного и стимулирующего характера и условия назначения таких выплат. По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, речь идет прежде всего о зарплатах в сфере здравоохранения.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Предусматривается возможность изменения срока пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования или научной организации в своей должности (по общему правилу — не более трех сроков), продления возраста пребывания на такой должности (по общему правилу — не старше 70 лет) решениями президента РФ (в настоящее время — только федеральными законами).

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