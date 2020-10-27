Красноярск, , 11:32 — REGNUM По состоянию на 27 октября в Красноярском крае выявлено 25 293 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 277 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Выздоровели 18 259 человек, из них 247 — за последние сутки.

По данным оперштаба, в Красноярском крае на сегодняшний день проведено 1 230 283 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в регионе было выявлено 274 носителя SARS-CoV-2.

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