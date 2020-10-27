Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае за 26 октября зафиксировано 154 носителя коронавируса. Это на одного меньше, чем было 25 октября, сообщает Роспотребнадзор.

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Из новых выявленных — 96 женщин, 52 мужчины, четыре мальчика и две девочки. 97 граждан лечатся в больницах, а ещё 57 — амбулаторно.

Всего за период пандемии в регионе было обнаружено 12 888 носителей коронавируса. Выздоровели уже 8600.