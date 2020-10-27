Орел, , 11:28 — REGNUM Правительство Орловской области окажет поддержку в реализации ряда идей для форума «Сильные идеи для нового времени». Перечень таких идей был сформирован по результатам стратегической сессии по защите региональных идей, сообщила пресс-служба правительства региона.

В рамках стратегической сессии обсуждались наиболее интересные и сильные идеи, выдвинутые на форум АСИ от Орловской области, для презентации на площадке форума и последующей реализации на территории региона. Свои идеи на сессии представили их авторы, в обсуждении приняли участие предприниматели, представители торгово-промышленной палаты Орловской области, координаторы Агентства стратегических инициатив, руководители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.

Результатом стратегической сессии стал перечень идей, поддерживаемый Правительством Орловской области. Итогом совместной работы авторов идей и органов власти станут «Дорожные карты» по внедрению лучших практик.

Как сообщало ИА REGNUM, форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» состоится в Сочи 11−12 ноября. В течение двух дней авторы 100 лучших идей выступят с их презентациями. Эти идеи получат поддержку Агентства стратегических инициатив.