Москва, , 11:27 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России запросит у властей регионов о потребности больниц в медицинском кислороде, сообщили 27 октября в ведомстве.

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Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в некоторых регионах не хватает медицинского кислорода.

«Министерство промышленности и торговли РФ запросит у властей указанных в сообщениях субъектов информацию о потребности в нем лечебных учреждений», — сообщили ТАСС в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что не получали официальных обращений от регионов о проблемах с медицинским кислородом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росздравнадзор начал проверку по факту появившегося в сети сообщения о ЧП в COVID-госпитале Ростова-на-Дону. По неподтверждённой информации, 13 пациентов якобы скончались из-за недостатка кислорода. Представители администрации областного центра это сообщение опровергли и назвали фейком.

В горздраве сообщили, что если бы в COVID-госпитале Ростова-на-Дону, развёрнутого на базе городской больницы № 20, подача кислорода приостановилась, погибших пациентов было бы намного больше.

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