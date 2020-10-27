Рязань, , 11:29 — REGNUM 103 новых носителя коронавируса выявлено в Рязанской области 27 октября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на шесть случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Скончался один пациент.

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Темп прироста заражения инфекцией за сутки составил 1%. Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 314 положительных тестов. В лечебных учреждениях находятся 347 пациентов, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки выписан 61 человек, всего выздоровели 7429 граждан.

По данным федерального штаба, скончался один человек. Таким образом, в Рязанской области зарегистрировано 60 летальных исходов у пациентов с положительным тестом на коронавирус.